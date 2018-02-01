02:48 01 февраля 2018 0

ЦИК завершил прием подписных листов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центризбирком завершил прием подписей от кандидатов на выборы президента России. Подписные листы на проверку сдали шесть претендентов. Ровно столько же в ЦИК так и не пришли и выбыли из избирательной гонки.

Таким образом, как рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, по итогам последнего «приемного дня» стало ясно, что в бюллетень для голосования войдут не больше восьми фамилий. В общей сложности, как напоминает «Федеральное агентство новостей», подписи сдали шесть человек: Владимир Путин, Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»). Еще двое — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) были освобождены от сбора подписей для регистрации.

На проверку подписей, как напоминает RT, у Центризбиркома уйдёт 10 дней. Если претендент пройдёт этот этап компании, то ЦИК примет решение о его регистрации на выборах, которые состоятся в марте 2018 года.