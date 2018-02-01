«Яндекс.Такси» отказалось оплачивать лечение пассажирам после жуткого ДТП. ВИДЕО

05:21 01 февраля 2018 0

Компания считает, что во всем виноват водитель автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Яндекс.Такси» отказалась признавать вину и оплачивать лечение пострадавшей в ДТП паре, виновником которого стал таксист. Теперь пассажиры пытаются восстановить справедливость в суде.

В июле 2017 года в Москве молодая пара [Иван и Мария] воспользовалась услугой перевозок от «Яндекс.Такси». Во время поездки водитель превысил скорость и на красный свет вылетел на встречную полосу, столкнулся с иномаркой и протаранил дверь магазина, пишет Mash.

В результате происшествия у Ивана диагностировали открытый перелом черепа, а у Марии — множественные разрывы связок на ноге. Cтоимость лечения уже превысила сумму в 400 тысяч рублей. Представили компании-перевозчика заявили, что не желают признавать свою вину, и поэтому пострадавшие обратились в суд. Они надеются, что с помощью судебного разбирательства удастся восстановить справедливость и получить деньги, которые были потрачены на лечение.