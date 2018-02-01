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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
10:33  01 февраля 2018 23

Военный избил ребенка из-за попавшего в джип снежка

Снежная битва. Тюмень, снежная битва, снежки
Семиклассник случайно попал снежком в автомобиль офицера, за что тот ударил ребенка в лицо (архивный снимок)Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Дело военного, обвиняемого в нанесении побоев ребенку, рассмотрит 35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском. Офицеру грозит административное наказание.

Резонансный инцидент произошел 19 января прошлого года, когда двое семиклассников из Петропавловска-Камчатского играли в снежки. Один из них случайно попал в автомобиль военного, сообщает портал «Кам 24». Мужчина вышел из машины и, не слушая извинений детей, разбил одному из них лицо в кровь. Владельцем джипа оказался 41-летний подполковник зенитно-ракетного полка Андрей Зайцев. Против него было возбуждено уголовное дело, но затем оно было прекращено.

После вмешательства председателя СК Александра Бастрыкина дело все-таки дошло до суда. Теперь офицеру вменяют административное нарушение — нанесение побоев. Рассмотрение дела по существу назначено на 8 февраля.

Дарья Корчак
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