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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
13:28  01 февраля 2018 2

В Югре созвали экстренное совещание. У мэров требуют отчетов перед выборами президента

Штаб Путина. Курган, выборы 2018, штаб путина, выборы президента россии
Мэрам Югры стоит готовиться к докладам «о главной задаче»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В Сургуте прошло закрытое совещание, на котором представители регионального штаба по избирательной президентской кампании заслушали отчет мэра Вадима Шувалова — он возглавляет городской штаб по подготовке президентских выборов. Об этом «URA.RU» сообщили источники в окружном правительстве и администрации города.

По данным инсайдеров, это первое подобное совещание в регионе. Шувалов отчитался о готовности к проведению выборов, а также о планах повышения активности избирателей. Именно обеспечение высокой явки является главной задачей, поставленной перед руководителями муниципальных штабов — в Югре эти должности занимают мэры. Интересно, что губернатор в это время работал в Нефтеюганском районе, поэтому не присутствовал на отчете Шувалова.

Такие же совещания, добавим, планируются во всех муниципалитетах региона. По информации источников, конкретного графика пока нет, но ключевые территории, которым будет уделяться отдельное внимание, — это Сургут, Нижневартовск, Нягань, Нефтеюганск и Советский район.

Ранее «URA.RU» сообщало, что кураторами избирательной президентской кампании в ХМАО являются первый вице-губернатор Алексей Шипилов и спикер окружного парламента Борис Хохряков. В декабре 2017 года власти Югры поставили задачу мэрам, возглавляющим избирательные штабы на своей территории, обеспечить максимальную явку, прозрачность и честность голосования.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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