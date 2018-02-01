Тюменские полицейские накрыли подпольный водочный завод в Зауралье

13:20 01 февраля 2018 2

На заводе нашли тысячи литров паленого алкоголя (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

История с крупным подпольным цехом по производству паленой водки в Ишиме получила новый поворот. В Кургане, где тюменские полицейские поймали предполагаемого организатора производства, нашли еще один незаконный завод. Там на конвейер было поставлено производство водки под брендами «Столичная», «Сибирская» и «Сибирка».

Завод в Шадринске накрыли тюменские полицейские совместно с курганскими коллегами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, деятельность подпольного цеха в городе Шадринске была пресечена сотрудниками экономической безопасности. Водку там производили в промышленных масштабах и разливали в пластиковую тару объемом от двух до пяти литров, причем тару производили на этом же предприятии.

Во время обысков тюменские и курганские полицейские нашли спиртосодержащую жидкость, из которой изготавливалась водка, в объеме более 30 тысяч литров. Там же были и около тысячи коробок с готовой продукцией, несколько сотен единиц тары для разлива, этикетки с наименованием алкоголя, оборудование для изготовления, разлива продукции, в том числе для выдува пластиковой тары.

За сутки с конвейера выходило до 12 тысяч бутылок паленого алкоголя. В пресс-службе областного полицейского главка уточнили, что обнаружить цех в Курганской области удалось во время расследования уголовного дела в отношении межрегиональной группы из 12 человек, которые устроили подпольный цех в Ишиме. Предполагаемого лидера на днях задержали в Кургане, он уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в полиции.

По информации источника «URA.RU», в Кургане был задержан ишимский предприниматель Куприенко.

«Разработку начали ишимские полицейские, после того как в Ишиме сменилось руководство отделом полиции и ушел прежний начальник Бек, потом подключились тюменцы, — рассказал источник. — Этот человек раньше таскал спирт с Тавды. Организаторы заводика хранили готовую продукцию в ангаре на улице Казанской».

Другой источник «URA.RU», близкий к правоохранительным органам, информацию о задержании Куприенко подтвердил. По его словам, на курганском заводе правоохранители также нашли «вкусовые добавки и целые рулоны этикеток с названиями водки — „Столичная“, „Сибирская“, „Сибирка“». Задержанные фигуранты сейчас находятся под подпиской о невыезде, уточнил источник. По его словам, «это еще не конец, будет продолжение истории».