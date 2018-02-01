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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:41  01 февраля 2018 28

Украинский музыкант, назвавший русских «нацией без мозгов», приехал на заработки в Москву

Захар Май призывал взорвать Крымский мостФОТО: Захар Май, VK

Украино-американский певец Захар Май, призывавший взорвать Крымский мост и смеявшийся над крушением российского самолета, приехал с гастролями в Россию. Русофоб планирует дать концерты в Москве и Санкт- Петербурге.

Артист известен призывами взорвать Крымский мост и шутками по поводу авиакатастрофы Ту-154 над Сочи, где погибли 92 человека, в том числе ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова. «Вчера ты бас в военном хоре, а завтра тонешь в Черном море», — писал Май. Россия, с его точки зрения, «империя зла», а русские — «нация без мозгов». Себя Захар Май называет наркоманом и гомосексуалистом. Узнав о гастролях артиста в России, поклонники спрашивали певца, будет ли он исполнять одну из своих песен «Когда наши танки въедут в Москву», пишут «Дни.ру».

В московских клубах, где Май намерен заработать денег, заявили, что поклонник Бандеры у них частый гость и раньше они не знали о его русофобских взглядах. «Он был резидентом клуба в течение десяти лет, ездил каждый месяц в Москву. И никому это не казалось странным. Судя по всему, в последнее время что-то он такое там навысказывал», — пояснили ТК «Вести» в столичном заведении.

Артем Косых
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