13:22 01 февраля 2018 6

Lada Vesta поднялась в рейтинге самых продаваемых машин в Европе на 25 позиций Фото: wikipedia.org

Две модели Lada по итогам 2017 года значительно улучшили свои позиции в рейтинге топ-100 самых продаваемых автомобилей в Европе. Особенно заметный рывок совершила Lada Vesta.

Как отмечают аналитики агентства «Автостат», Lada Vesta в рейтинге поднялась сразу на 25 позиций. Теперь она занимает 70-ю строчку — в Европе за год было продано 79,5 тыс. таких машин. По соседству с ней расположились Mazda CX-5 и Renault Twingo. При этом другая отечественная модель, Lada Granta, с показателем 96,9 тысяч проданных машин находится на 55-й строчке (годом ранее она занимала 58-е место).

Как ранее сообщало «URA.RU», в Туркменистане тем временем запретили машины черного цвета. На вопросы о причинах такого нововведения чиновники отвечают, что «белый цвет приносит удачу». «АвтоВАЗ» уже заявил, что готов поставлять в Туркмению «только белые машины», сообщила «Национальная служба новостей».