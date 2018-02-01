14:55 01 февраля 2018 6

Озеро Тургояк с чистейшей водой южноуральцы считают побратимом Байкала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: канал «Гражданский патруль» на YouTube

Один из самых любимых мест отдыха челябинских чиновников, депутатов и бизнесменов, клуб-отель «Золотой пляж», ждет проверка на предмет загрязнения памятника природы, озера Тургояк. В начале недели собственника курорта Олега Сиротина обвинили в сливе канализационных стоков в водоем, а 1 февраля ОГУ «Особо охраняемые природные территории» начало разбирательство вокруг езды по замерзшему озеру на снегоходах, сообщил «URA.RU» руководитель надзорного ведомства Александр Лагунов.

Тургояк является чистейшим озером, сравнимым по этому показателю с Байкалом. На Южном Урале только на нем и на Увильды запрещено зимой ездить по льду на любом транспорте с двигателем внутреннего сгорания, а летом — на моторных лодках и яхтах.

Жители соседнего Миасса обратили внимание, что сенатор Ирина Гехт выставила у себя в Facebook фото со снегоходом. Она написала, что провела прекрасные выходные дома (имеется ввиду регион — ред.) и посетила остров Веры, расположенный на Тургояке. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» она объяснила, что не каталась по озеру, а села на снегоход только для фотосессии.

Челябинский сенатор только сфотографировалась на снегоходе Фото: Facebook Ирины Гехт

Оказалось, что снегоход принадлежит клуб-отелю «Золотой пляж». На сайте этого курорта рекламируется тур на снегоходе «Экскурсия на остров Веры». Она стоит почти 4 тыс. рублей на человека. Рядом с описанием тура размещено фото людей на снегоходах, предположительно на озере Тургояк.

Пресс-секретарь минэкологии области Екатерина Сорокина отказалась от комментариев и посоветовала искать информацию в интернете. Директор областного госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов подтвердил, что катание на снегоходах по льду Тургояка и Увильды запрещено. «В виде исключения минэкологии выдает разрешение на перевозку людей исключительно в целях безопасности. Например, летом „Золотому пляжу“ разрешили использовать плавсредства с мотором для доставки экскурсантов до острова Веры. Никаких заявок об использовании снегоходов от этой организации не поступало», — сказал руководитель надзорного ведомства. По словам Александра Лагунова, он вызвал к себе начальника тургоякского участка, которому поручит провести проверку информации о поездках на снегоходах по озеру.

На сайте курорта рекламируются поездки на снегоходах по Тургояку Фото: официальный сайт «Золотого пляжа»

Это уже второй скандал с «Золотым пляжем» на этой неделе. Несколько дней назад на курорте прорвало канализационную трубу, вследствие чего фекалии стекали в озеро. В управлении по экологии и природопользованию мэрии Миасса сообщили, что площадь загрязнения составила около 100 квадратных метров. О ситуации проинформировали региональное минэкологии и направили в Роспотребнадзор письма с просьбой взять пробы и определить морфологию веществ и их концентрацию в озере.

Владелец «Золотого пляжа» Олег Сиротин сообщил корреспонденту «URA.RU», что ни у него, ни у его курорта в собственности нет снегоходов. «Там есть частные снегоходы, и не только у меня — у каждой базы. Вероятно, люди из какой-то частной компании обратились к нам и на каких-то условиях договорились возить наших гостей. Может, они ездят по Тургояку. Но точно не мы. Что касается канализации, авария была. Причем, в первый раз за 17 лет. Мы обнаружили прорыв, остановили эксплуатацию, перекачиваем поток по другой линии и вывозим машинами», — сказал бизнесмен.

Нынешним летом отдыхающие на Тургояке южноуральцы массово жаловались на то, что после купания тело покрывается жуткой красной сыпью. Такие обращенияпоступали с северо-восточной части озера, где сосредоточено большинство баз отдыха.