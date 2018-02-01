{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:55  01 февраля 2018 6

Любимый курорт челябинских VIP ждет проверка. Отдыхающим разрешили гадить в самое чистое озеро Урала. ФОТО, ВИДЕО

Тургояк. Озеро. Челябинск., озеро, лет, тургояк, природа урал
Озеро Тургояк с чистейшей водой южноуральцы считают побратимом БайкалаФото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: канал «Гражданский патруль» на YouTube

Один из самых любимых мест отдыха челябинских чиновников, депутатов и бизнесменов, клуб-отель «Золотой пляж», ждет проверка на предмет загрязнения памятника природы, озера Тургояк. В начале недели собственника курорта Олега Сиротина обвинили в сливе канализационных стоков в водоем, а 1 февраля ОГУ «Особо охраняемые природные территории» начало разбирательство вокруг езды по замерзшему озеру на снегоходах, сообщил «URA.RU» руководитель надзорного ведомства Александр Лагунов.

Тургояк является чистейшим озером, сравнимым по этому показателю с Байкалом. На Южном Урале только на нем и на Увильды запрещено зимой ездить по льду на любом транспорте с двигателем внутреннего сгорания, а летом — на моторных лодках и яхтах.

Жители соседнего Миасса обратили внимание, что сенатор Ирина Гехт выставила у себя в Facebook фото со снегоходом. Она написала, что провела прекрасные выходные дома (имеется ввиду регион — ред.) и посетила остров Веры, расположенный на Тургояке. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» она объяснила, что не каталась по озеру, а села на снегоход только для фотосессии.

Челябинский сенатор только сфотографировалась на снегоходе
Фото: Facebook Ирины Гехт

Оказалось, что снегоход принадлежит клуб-отелю «Золотой пляж». На сайте этого курорта рекламируется тур на снегоходе «Экскурсия на остров Веры». Она стоит почти 4 тыс. рублей на человека. Рядом с описанием тура размещено фото людей на снегоходах, предположительно на озере Тургояк.

Пресс-секретарь минэкологии области Екатерина Сорокина отказалась от комментариев и посоветовала искать информацию в интернете. Директор областного госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов подтвердил, что катание на снегоходах по льду Тургояка и Увильды запрещено. «В виде исключения минэкологии выдает разрешение на перевозку людей исключительно в целях безопасности. Например, летом „Золотому пляжу“ разрешили использовать плавсредства с мотором для доставки экскурсантов до острова Веры. Никаких заявок об использовании снегоходов от этой организации не поступало», — сказал руководитель надзорного ведомства. По словам Александра Лагунова, он вызвал к себе начальника тургоякского участка, которому поручит провести проверку информации о поездках на снегоходах по озеру.

На сайте курорта рекламируются поездки на снегоходах по Тургояку
Фото: официальный сайт «Золотого пляжа»

Это уже второй скандал с «Золотым пляжем» на этой неделе. Несколько дней назад на курорте прорвало канализационную трубу, вследствие чего фекалии стекали в озеро. В управлении по экологии и природопользованию мэрии Миасса сообщили, что площадь загрязнения составила около 100 квадратных метров. О ситуации проинформировали региональное минэкологии и направили в Роспотребнадзор письма с просьбой взять пробы и определить морфологию веществ и их концентрацию в озере.

Владелец «Золотого пляжа» Олег Сиротин сообщил корреспонденту «URA.RU», что ни у него, ни у его курорта в собственности нет снегоходов. «Там есть частные снегоходы, и не только у меня — у каждой базы. Вероятно, люди из какой-то частной компании обратились к нам и на каких-то условиях договорились возить наших гостей. Может, они ездят по Тургояку. Но точно не мы. Что касается канализации, авария была. Причем, в первый раз за 17 лет. Мы обнаружили прорыв, остановили эксплуатацию, перекачиваем поток по другой линии и вывозим машинами», — сказал бизнесмен.

Нынешним летом отдыхающие на Тургояке южноуральцы массово жаловались на то, что после купания тело покрывается жуткой красной сыпью. Такие обращенияпоступали с северо-восточной части озера, где сосредоточено большинство баз отдыха.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров