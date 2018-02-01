19:41 01 февраля 2018 8

Депутат считает, что Собчак не место в России Фото: Евгений Боровик, Facebook

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик, в недавнем прошлом радикальный оппозиционер, впоследствии объявивший о разрыве с соратниками, объявил конкурс. На своей странице в Сети он предложил премию тому, кто лучше «опустит» кандидата в президенты Ксению Собчак.

Депутат написал о том, что объявляет денежный конкурс. «Негодяев на Руси всегда били! Но… Мы же в правовом государстве живем. Поэтому объявляю КОНКУРС: тому, кто публично во время встречи Собчак К.А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30000 рублей. За второе место приз 20000 рублей, за третье — 10000 рублей, — написал Евгений Боровик на своей странице в Facebook. — Пока лидирует паренек, сказавшей Собчачке, что „кофе лошадям пить вредно“».

Оценивать степень «опущенности» Боровик намерен сам, как инициатор конкурса. Он назвал Собчак нелюдью, которую надо выжигать каленым железом, и отметил, что ей не место в России. Впрочем, сам депутат вот уже полтора года как не живет на родине. Ранее «URA.RU» сообщало, что Боровик уехал в Вильнюс, где открыл гостиничный бизнес.