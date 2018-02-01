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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:35  01 февраля 2018 8

Британцы заставят Шувалова объяснить, откуда у него взялись деньги на недвижимость в Лондоне

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, шувалов игорь
Необходимость объясняться поставит первого вице-премьера в неудобное положениеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Британская антикоррупционная организация Transparency International потребует от первого вице-премьера правительства России Игоря Шувалова объяснить, откуда он взял средства на покупку недвижимости в Лондоне стоимостью 11,5 млн фунтов. Об этом сообщил сотрудник российского филиала организации Илья Шуманов.

Он отметил, что, судя по всему, Шувалов сможет объяснить происхождение средств. «Сам факт необходимости предъявлять Игорю Ивановичу чеки и счета, подтверждать доходы, складывать в столбик дебит и кредит — это, конечно, феерический аттракцион. И, зная британцев, — они могут сделать его публичным», — отметил Шуманов на своей странице в Facebook.

Также власти Великобритании проверят законность приобретения недвижимости в Лондоне, которая, предположительно, принадлежит семье президента Азербайджана, бывшему ливийскому генерал-майору, главе парламента Нигерии и экс-премьер-министру Пакистана.

Накануне Шуманов сообщил, что с 31 января правоохранительные органы Великобритании могут требовать от «политически значимых лиц» объяснений, откуда у них взялись деньги на покупку недвижимости. Речь идет об объектах стоимостью выше 50 тысяч долларов. «Получается, что британцы сначала накосили денег с продажи инвестиционных паспортов и „золотых виз“, потом продали недвижимость втридорога русским олигархам, а сейчас будут все забирать обратно», — заключил российский сотрудник антикоррупционной компании.

Ранее политолог объяснил слова Игоря Шувалова об отмене контрсанкций. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, это предупреждение тем, кто в условиях контрсанкций пользуется «особым протекционистским режимом», передает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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