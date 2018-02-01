Экс-супруга Джигарханяна надела в храм фривольный наряд. ФОТО

21:31 01 февраля 2018 4

Пианистка выглядела дерзко в своем наряде Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская накануне окончательного развода с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном наведалась в храм в подмосковном поселке Власиха. Об этом стало известно из социальных сетей.

Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

На снимках, опубликованных в Сети, пианистка предстала в кожаных брюках, поверх которых были надеты черные шорты, и короткой меховой шубе того же цвета. Такой образ довольно мрачен и не слишком подходит для посещения Божьего дома, пишут «Дни.ру».

Неизвестно, для чего Цымбалюк-Романовская приходила в храм и о чем молилась. Однако в деньгах она теперь вряд ли нуждается. Как сообщало «URA.RU», экс-супруга Джигарханяна сняла со счетов артиста все имевшиеся средства еще до семейного скандала, став богаче на 4 миллиона рублей. Сам актер ранее пожаловался, что пианистка не отдает ему ключи от трех московских квартир общей стоимостью более 100 миллионов рублей. По слухам, благодаря частым ток-шоу с ее участием, благосостояние Цымбалюк-Романовской выросло еще на несколько миллионов — за каждый эфир ей хорошо платят.

Помимо прочего, бывшую жену Армена Джигарханяна обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни из-за установки в кабинете актера скрытых камер, информировала «Национальная служба новостей». В связи с этим делом на «Первом канале» вышел сюжет «Пусть говорят» с участием пианистки, после просмотра которого народному артисту стало плохо. Его госпитализировали с сердечным приступом.