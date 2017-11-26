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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:35  26 ноября 2017 0

«Она — профессиональная аферистка». Супруга Джигарханяна тайно сняла с банковского счета артиста 4 млн рублей

Клипарт., купюра, взятка, деньги
Цымбалюк-Романовская по доверенности завладела деньгами ДжигарханянаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Молодая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская еще до громкого семейного скандала сняла со счетов супруга все имевшиеся средства. Информация об этом прозвучала в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. В качестве доказательства была показана выписка с личного банковского счета народного артиста СССР.

Согласно этой выписке, на счету Джигарханяна находилось свыше четырех миллионов рублей. 10 октября Цымбалюк-Романовская по доверенности сняла все деньги. А спустя десять дней заявила о пропаже мужа.

Бывшая жена артиста Татьяна Власова предположила, что Цымбалюк-Романовская — профессиональная аферистка. «Она не только наглая, она действительно гнилой человек», — заявила Власова в эфире НТВ.

Цымбалюк-Романовская в самый разгар семейного скандала покинула Россию.

Виктор Жуков
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