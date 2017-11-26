Молодая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская еще до громкого семейного скандала сняла со счетов супруга все имевшиеся средства. Информация об этом прозвучала в программе «Новые русские сенсации» на НТВ. В качестве доказательства была показана выписка с личного банковского счета народного артиста СССР.
Согласно этой выписке, на счету Джигарханяна находилось свыше четырех миллионов рублей. 10 октября Цымбалюк-Романовская по доверенности сняла все деньги. А спустя десять дней заявила о пропаже мужа.
Бывшая жена артиста Татьяна Власова предположила, что Цымбалюк-Романовская — профессиональная аферистка. «Она не только наглая, она действительно гнилой человек», — заявила Власова в эфире НТВ.
Цымбалюк-Романовская в самый разгар семейного скандала покинула Россию.