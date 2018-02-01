22:52 01 февраля 2018 1

Масштабный форум стартует в Москве 13 февраля (архивное фото) Фото: сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин пообещал посетить форум «Наставник-2018». Главу государства пригласил один из лучших сварщиков страны Александр Даймамет (победитель WorldSkills Hi-Tech) во время видеоконференции по случаю запуска четвертого энергоблока Ростовской АЭС.

«Я с удовольствием приму участие в вашем мероприятии, во всяком случае, посмотрю свой график, постараюсь его даже скорректировать, чтобы побывать у вас, послушать, как вы работаете, подискутировать на важнейшие темы для нашей экономики, для нашей страны», — сказал президент.

По мнению Путина, это мероприятие нужное и интересное. «Нам очень нужно наставничество», — говорит он. Профессия сварщика заслуживает особого уважения: «Совсем недавно мы столкнулись с огромной проблемой, особенно на объектах линейной энергетики. Мы обнаружили, что у нас нет хороших специалистов, из-за границы приглашали». Путин пояснил, что в том числе этот факт побудил к тому, чтобы организовывать национальные и региональные соревнования по рабочим профессиям. «Техника становится все сложнее и сложнее. И люди находят самореализацию в рабочих профессиях, имея высшее образование и чувствуя себя комфортно», — подчеркнул президент РФ.

Масштабный форум «Наставник-2018» пройдет в Москве на ВДНХ с 13 по 15 февраля. Его цель — «тиражирование практик наставничества и менторинга в Российской Федерации, повышение социального статуса наставника, признание его роли, места в обществе и возможности системного поощрения», говорится на официальном сайте конкурса. В рамках форума пройдет конкурс, в котором одна из самых интересных номинаций называется «Дети учат детей».