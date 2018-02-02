09:32 02 февраля 2018 2

Водитель иномарки не справился с управлением Фото: прислано читателем «URA.RU»

На Бродокалмакском тракте в Челябинске утром 2 февраля столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел в районе дома 1/15, погибли четыре человека. Количество пострадавших еще устанавливается.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где устроил ДТП с автомобилем той же марки, сообщили в пресс-службе ГУ ВМД по Челябинской области. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

По словам очевидцев, из-за ДТП на трассе возникла большая пробка, сильно тормозящая въезд и выезд из Челябинска в направлении Кургана.