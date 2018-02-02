Жители Кургана в соцсетях обсуждают сову-неясыть, которая была замечена возле школы №56 в Заозерном районе города. Фотография хищной птицы появилась в группе «Типичный Курган».
Большинство пользователей, увидев снимок, вспомнили историю мальчика-волшебника Гарри Поттера — именно совы приносили известия о зачислении в школу чародейства Хогвартс. «Кого-то в Хогвартс переводят»… Кому-то письмо пришло… Сова Рона Уизли?» — пишут курганцы в комментариях. Некоторые отметили, что уже не впервые видят хищников в городе: «В ЦПКИО, бывает, залетают… Я такую же 20 лет назад возле 9-й школы на тополе из окна видела! Была в шоке, аж печенька изо рта выпала… Этим летом около 19-й гимназии пять совят было, и они никому не мешали, зато дети довольные были, когда их разглядывали». Пользователь Иван Иванович предупредил курганцев: «Миленько будет, когда она вашего питомца (котика или щенка) унесет в неизвестном направлении». В ответ Ринат Черняев возразил, что добычей неясыти могут стать разве что голуби.
Отметим, неясыть встречается в Европе, Северной Африке, Азии и Америке. В фауне России и стран бывшего СССР распространены три вида: серая, длиннохвостая и бородатая неясыти. Основу питания сов составляют грызуны, также в рацион входят птицы, земноводные, пресмыкающиеся и беспозвоночные. Ранее «URA.RU» сообщало, что новый детский сад в Заозерном микрорайоне облюбовали зайцы.