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02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
12:37  02 февраля 2018 2

Близкие погибших в ХМАО детей официально обратились к Чайке. Генпрокурора просят вмешаться в громкий скандал

Заседание коллегии Генеральной Прокуратуры РФ с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Москва, чайка юрий
Юрия Чайку просят обратить внимание на ХМАО по примеру его коллеги, главы СКР Александра БастрыкинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Генерального прокурора РФ Юрия Чайку просят взять под личный контроль расследование аварии под Ханты-Мансийском, где погибли 12 человек, в том числе — 10 детей. Копия обращения от родственников жертв есть в распоряжении «URA.RU».

Родители погибших в аварии юных спортсменов из Нефтеюганска в обращении говорят о необходимости новых проверок в отношении всех должностных лиц, имевших отношение к перевозке детей, а также просят возбудить уголовные дела в отношении уже действующих фигурантов. Например, директора спортшколы «Сибиряк» Ирину Тарасову предлагают судить не за халатность, а за злоупотребление должностными полномочиями. Водителей грузовиков Раиля и Вадима Саитханова — за оставление в опасности.

Родители отмечают, что решили обратиться к Юрию Чайке лично, поскольку предыдущие обращения в органы прокуратуры остались неуслышанными, а свое заявление просят рассматривать как официальное обращение к генеральному прокурору России.

Как ранее сообщало «URA.RU», обратиться к генпрокурору родителям погибших детей посоветовал глава СКР Александр Бастрыкин во время последнего визита в Сургут. Примечательно, что в самом Следственном комитете отмечают определенное противодействие прокуратуры в расследовании уголовных дел, возбужденных после аварии. По версии СК РФ, особенно заметно это было во время следствия по двум сотрудникам ГИБДД из Башкирии, которые не забрали водительские права у Раиля Саитханова.

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«Начиная со стадии возбуждения уголовного дела и далее в ходе его расследования надзирающий прокурор не соглашался с мнением следствия. Так, на первоначальной стадии прокурор не соглашался с возбуждением уголовного дела, хотя только рамки полноценного расследования позволяют в полной мере установить истину. Кроме того, в ходе предварительного следствия заместитель генерального прокурора Российской Федерации, надзирающий за ходом расследования, неоднократно вносил требования об устранении нарушений федерального законодательства, в частности, не видя причинно-следственной связи между действиями сотрудников ГИБДД Башкирии и произошедшим ДТП», — заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Авария произошла под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозящий юных спортсменов, попал в аварию: погибли 12 человек, 10 из них несовершеннолетние. На скамье подсудимых четверо: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова. Под обращением к генеральному прокурору России подписались 16 родственников погибших детей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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