18:13 16 января 2018 5

Раиль Саитханов, главный обвиняемый в деле о ДТП, заявляет о своей невиновности Фото: proufu.ru

Подсудимые по резонансному делу об автокатастрофе в ХМАО, где погибли 12 человек, во вторник, 16 января, выступили с последним словом. Об этом «URA.RU» рассказали родственники погибших в аварии.

Ключевым на этом судебном заседании стало выступление водителя грузовика Раиля Саитханова — он считается главным обвиняемым в рамках уголовного дела. Саитханов ранее отказывался говорить и во время допроса свидетелей, и во время прений и впервые публично рассказал свою версию событий.

По словам Саитханова, он вилял на дороге, чтобы посмотреть, где находится грузовик его брата, который шел следом. А к моменту появления на дороге автобуса с детьми он уже был на своей полосе. «Автобус я заметил за 150-200 метров. Я видел, что автобус едет по своей полосе и в тот момент он для меня не представлял опасности, поэтому я не тормозил. Но почему-то в последний момент перед самым моим носом автобус частично выехал на мою половину проезжей части. Я не знаю, почему он это сделал. Было буквально 10-15 метров, я не успел съехать на обочину, но уже поворачивал руль во время удара», — рассказал Саитханов.

Водитель грузовика уверяет, сразу после аварии он бросил грузовик на обочине и побежал спасать пострадавших. В частности, он помогал достать из покореженной машины водителя легковушки, которую тоже зацепило во время ДТП.

Саитханов настаивает: он точно заметил место удара, и оно было на его полосе.

Грузовик Раиля Саитханова пострадал в аварии меньше всего Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Мой автомобиль частично колесами на обочине был, и на моей половине снег лежал, который из-под крыла вывалился. Я был на своей полосе, видел, знал и знаю. Там, где автобус с братом столкнулся, увидел моего брата. Он был весь в крови, голова разбита, в кофте и без обуви — потому что в машине без обуви ездим, у нас там ковры постелены. Потом оббежал машину брата и увидел женщину перед автобусом. Она была в шоковом состоянии, ноги переломаны. Кричала, чтобы ей принесли сына, который лежал неподалеку. Убедившись, что ее ребенок уже мертв, ничего не смог ей сказать. Накрыл курткой и пошел дальше помогать», — рассказал Раиль Саитханов (вероятнее всего, речь идет о чудом выжившем тренере Оксане Некрушец и ее погибшем сыне — прим.ред.).

Участник аварии утверждает, спасатели и полицейские попросили его и брата сидеть в машине, чтобы не мешать. После того, как всех пострадавших везли на скорой, Саитханова отвезли в Ханты-Мансийск, где и заявили ему, что он задержан.

«Хочу сказать, что на момент столкновения мой автомобиль полностью находился на своей полосе. Я не выезжал. Прошу максимально объективно разобраться в этом деле и оправдать меня, потому что я не виноват», — заявил Раиль Саитханов.

Перед близкими жертв ДТП извинился только водитель автобуса Марат Зайнуллин.

Грузовику Вадима Саитханова досталось сильнее Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Хотел бы принести извинения, не знаю, как это выразить словами. Я вам сочувствую, очень сильно, от всей души. И хочу попросить прощения, что не смог довезти ваших детей. Но эта страшная трагедия произошла не по моей вине, поверьте», — высказался водитель автобуса Марат Зайнуллин.

«Мне очень жаль, мне очень больно, что это случилось. Невозможно словами передать душевную боль. Никогда ни к какой работе не относилась халатно. Прошу это дело рассмотреть объективно и вынести справедливое законное решение», — заявила директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова — она организовывала трансфер детей из Нефтеюганска в Ханты-Мансийск.

«Мы просто помогли людям. Они просили, мы оказали помощь», — сказал в последнем слове представитель владельца автобуса Александр Сидорук.

Обломки автобуса с детьми Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

4 декабря 2016 года на автотрассе возле Ханты-Мансийска автобус с детьми-спортсменами из Нефтеюганска столкнулся с грузовиками. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. После аварии выяснилось, что Саитханов за полгода до трагедии был лишен водительских прав.

Последнее слово Саитханова возмутило родственников погибших и пострадавших детей. «Он просит помилования, говорит, что не виноват. Он врет, он просто сидел в кабине, пока наши дети умирали. Считаем, что суд должен был рассмотреть еще и эту статью, за неоказание помощи. Будем подавать апелляции», — рассказал «URA.RU» отец погибшей в аварии девочки Александр Вакула.

Приговор подсудимым будет вынесен 5 февраля.