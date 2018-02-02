В Тюменской области завершили проверку домов, оборудованных фасадными системами, которую объявили после сильного пожара на улице Олимпийской. МЧС и прокуратура обследовали 837 зданий — жилых многоквартирных домов, учреждений образования, здравоохранения, спорта, транспорта, торговли, других мест с массовым пребыванием людей. На 80 объектах облицовочный материал вызвал подозрение.
Они расположены в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Тюменском, Аромашевском, Голышмановском, Ярковском и Уватском районах. Специалисты МЧС произвели отбор более крупных фрагментов фасадных систем, по которым проведут экспертизы и определят степень их горючести. После исследования при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования. Кроме того, прокуроры выявили 125 иных нарушений правил пожарной безопасности, не связанных с горючестью облицовочного фасадного материала. Для их устранения возбуждено 19 административных дел, внесено 14 представлений.
Как ранее сообщил «URA.RU» источник, знакомый с работой экспертов, сотрудники прокуратуры и МЧС брали образец материала обшивки дома размером 10 см на 2 см и поджигали его с помощью газовой горелки. «Если материал поддерживал горение, то эксперты изымали уже больший образец, размером около 1 кв. м. Экспертное заключение по объектам, вызвавшим подозрение, будет позже», — пояснил собеседник.
Источник из сферы ЖКХ сообщил «URA.RU», что ряд зданий в Тюменской области, на которых производился ремонт фасадов в конце 2000-х годов, могут быть обшиты материалом «Алюкобонд». Он может иметь высокую степень горючести при несоблюдении условий монтажа и использовании фасадного материала более низкого класса, а также теряет свои огнестойкие свойства с течением времени.
Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменские больницы и детские сады в срочном порядке проверят из-за горючей обшивки. Именно пожароопасный утеплитель стал причиной быстрого распространения огня в доме на улице Олимпийской в Тюмени, который буквально вспыхнул, как спичка.