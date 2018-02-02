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02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
12:53  02 февраля 2018 1

Обшивка 80 тюменских домов сгорела в руках экспертов. В зоне риска школы и детсады

Последствия пожара в общежитие. Олимпийская, 4. Тюмень., пожар, дом после пожара, олимпийская улица, улица олимпийская4
Обшивка домов может быть опаснаФото: Екатерина Христозова © URA.RU
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В Тюмени девятиэтажка сгорела из-за дешевого утеплителя
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В Тюменской области завершили проверку домов, оборудованных фасадными системами, которую объявили после сильного пожара на улице Олимпийской. МЧС и прокуратура обследовали 837 зданий — жилых многоквартирных домов, учреждений образования, здравоохранения, спорта, транспорта, торговли, других мест с массовым пребыванием людей. На 80 объектах облицовочный материал вызвал подозрение.

Они расположены в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Тюменском, Аромашевском, Голышмановском, Ярковском и Уватском районах. Специалисты МЧС произвели отбор более крупных фрагментов фасадных систем, по которым проведут экспертизы и определят степень их горючести. После исследования при наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования. Кроме того, прокуроры выявили 125 иных нарушений правил пожарной безопасности, не связанных с горючестью облицовочного фасадного материала. Для их устранения возбуждено 19 административных дел, внесено 14 представлений.

Последствия пожара в общежитие. Олимпийская, 4. Тюмень., пожар, дом после пожара, олимпийская улица, улица олимпийская4
Навесной фасад, которым был обшит дом, поддерживал горение
Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Как ранее сообщил «URA.RU» источник, знакомый с работой экспертов, сотрудники прокуратуры и МЧС брали образец материала обшивки дома размером 10 см на 2 см и поджигали его с помощью газовой горелки. «Если материал поддерживал горение, то эксперты изымали уже больший образец, размером около 1 кв. м. Экспертное заключение по объектам, вызвавшим подозрение, будет позже», — пояснил собеседник.

Источник из сферы ЖКХ сообщил «URA.RU», что ряд зданий в Тюменской области, на которых производился ремонт фасадов в конце 2000-х годов, могут быть обшиты материалом «Алюкобонд». Он может иметь высокую степень горючести при несоблюдении условий монтажа и использовании фасадного материала более низкого класса, а также теряет свои огнестойкие свойства с течением времени.

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменские больницы и детские сады в срочном порядке проверят из-за горючей обшивки. Именно пожароопасный утеплитель стал причиной быстрого распространения огня в доме на улице Олимпийской в Тюмени, который буквально вспыхнул, как спичка.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
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