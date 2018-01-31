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31 января 2018
30 января 2018
29 января 2018
15:06  31 января 2018 6

После резонансного пожара в Тюмени разберут обшивку сотен домов

Последствия пожара в общежитие. Олимпийская, 4. Тюмень., пожар, мчс, олимпийская улица
Многоэтажки в Тюмени будут проверять на горючестьФото: Екатерина Христозова © URA.RU
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В Тюмени девятиэтажка сгорела из-за дешевого утеплителя
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В Тюменской области на соответствие пожарной безопасности проверят несколько сотен домов. Поводом стал сильный пожар, который произошел в начале года в тюменской многоэтажке на улице Олимпийской.

«При обшивке дома, пострадавшего в результате пожара, использовался материал, который состоит из двух листов, внутри них композитный материал, он очень горючий, при попадании огня горит по принципу трубы — снизу вверх, потушить его очень сложно», — цитирует «Интерфакс-Урал» заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. По предварительным данным, при обшивке еще 300 домов применялся такой же пожароопасный материал. «Чтобы определить, какой материал использовался, нужно снять часть обшивки и проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности в МЧС. Работа предстоит большая», — рассказал заместитель прокурора.

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменские больницы и детские сады в срочном порядке проверят из-за горючей обшивки. Именно пожароопасный утеплитель стал причиной быстрого распространения огня в доме на улице Олимпийской в Тюмени, который буквально вспыхнул, как спичка.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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