15:06 31 января 2018 6

Многоэтажки в Тюмени будут проверять на горючесть Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

В Тюменской области на соответствие пожарной безопасности проверят несколько сотен домов. Поводом стал сильный пожар, который произошел в начале года в тюменской многоэтажке на улице Олимпийской.

«При обшивке дома, пострадавшего в результате пожара, использовался материал, который состоит из двух листов, внутри них композитный материал, он очень горючий, при попадании огня горит по принципу трубы — снизу вверх, потушить его очень сложно», — цитирует «Интерфакс-Урал» заместителя прокурора Тюменской области Руфата Биктимерова. По предварительным данным, при обшивке еще 300 домов применялся такой же пожароопасный материал. «Чтобы определить, какой материал использовался, нужно снять часть обшивки и проверить на соответствие требованиям пожарной безопасности в МЧС. Работа предстоит большая», — рассказал заместитель прокурора.

Ранее «URA.RU» сообщало, что тюменские больницы и детские сады в срочном порядке проверят из-за горючей обшивки. Именно пожароопасный утеплитель стал причиной быстрого распространения огня в доме на улице Олимпийской в Тюмени, который буквально вспыхнул, как спичка.