13:39 02 февраля 2018 12

FIFA проинспектировала туалеты для важных персон на российских стадионах Фото: wikipedia.org

После инспекции на стадионе в Калининграде комиссия FIFA осталась недовольна уборными для особо важных персон. Проверяющие написали доклад о том, что помещение не соответствует их ожиданиям.

«Помещение больше похоже на офисный центр. Оформление не способствует полному расслаблению», — цитирует заключение FIFA телеграм-канал Мутко против. Туалеты категории VVIP предназначаются для посольских делегаций, членов правительств стран, а также президента FIFA Джанни Инфантино. Российские представители пообещали исправить недочеты к началу ЧМ-2018.

Отметим, некоторым футбольным фанатам не удастся побывать не только в люксовых туалетах, но и на стадионах в принципе. Ранее стало известно о создании так называемого черного списка болельщиков, сообщал сайт argumenti.ru. В него попали больше 100 человек — им запретили посещать стадионы.