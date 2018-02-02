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02 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:57  02 февраля 2018 2

Леонтьева приняли за женщину рядом с Киркоровым. ФОТО

Леонтьева не узнали поклонникиФото: wikipedia.org

Певец Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с коллегой Валерием Леонтьевым. Однако далеко не все поклонники смогли узнать последнего и даже приняли его за женщину.

Сейчас Киркоров отдыхает вместе с детьми в США. Вместе с сыном и дочерью он отправился в гости Леонтьеву, у которого в Штатах есть недвижимость, пишет сайт «Дни.ру». «Встреча на посошок, перед отлетом домой, в заснеженную Москву, из солнечного Майами», — подписал Киркоров новый снимок. «Филипп Бедросович, Ваша подруга очень похожа на Валеру Леонтьева… Я Леонтьева не узнала!!! Думала, что это женщина с Киркоровым… Думаю, что за баба стоит, а это Леонтьев!» — удивились фанаты артиста. Часть поклонников заподозрила, что всему виной пластические операции.

Софья Стеклова
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