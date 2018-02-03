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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:13  03 февраля 2018 0

США увидели угрозу ядерной атаки со стороны России и пригрозили последствиями

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, взрыв, атомная бомба, ядерный взрыв
Вашингтон пообещал в ответ неисчислимые и невыносимые затратыФото: depositphotos.com © URA.RU

В пятницу, 2 февраля, Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США. В документе говорится, что Россия угрожает первой применить «ограниченный ядерный удар», а Вашингтон, в свою очередь, готов обеспечить в ответ «неприемлемо высокую цену издержек».

«Москва угрожает первой применить ограниченный ядерный удар, ошибочно ожидая, что принудительные ядерные угрозы или ограниченный первый удар могли бы парализовать США и НАТО и тем самым положить конец конфликту на условиях России», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

Российские власти, как отмечается, должны понять, что применение ядерного оружия не сможет достичь своих целей [каких именно, не указано], кардинально изменит характер конфликта и вызовет «неисчислимые и невыносимые затраты для Москвы».

Сам процесс модернизации РФ ядерного потенциала, по мнению американцев, говорит о решимости вернуть России статус великой державы и гонку вооружений. Наряду с Россией, как пишет RT, угрозу американским интересам и союзникам также представляют Китай и КНДР.

Сергей Демин
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