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03 февраля 2018
02 февраля 2018
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08:09  03 февраля 2018 13

Двое детей утонули в вырытой коммунальщиками яме под Новосибирском

Зеленая лужа Курган, ограждение, жкх, прорыв канализации, яма с водой
Мальчики не заметили в темноте глубокую яму с водойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двое мальчиков утонули в яме, которую выкопали и оставили открытой рабочие в поселке Колывань Новосибирской области. По этому факту возбуждено уголовное дело.

2 февраля в поселке был затеян ремонт водопровода, в связи с чем рабочие вырыли яму глубиной более двух метров, которая мгновенно заполнилась водой. «После устранения прорыва водопровода рабочие покинули место работ, яму не засыпали и не обеспечили данную территорию ограждением в нарушении норм безопасности», — сообщается на сайте регионального СУ СКР.

Последствия оказались трагическими: вечером в темноте в яму упали два маленьких брата — 6 и 11 лет. Мальчики не смогли самостоятельно выбраться из воды и утонули. Сейчас следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Сергей Снегирев
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