В МИД России жестко отреагировали на новую ядерную доктрину США

В российском МИД заявили, что новая ядерная доктрина США вызывает разочарование. По мнению внешнеполитического ведомства, в документе прослеживается «антироссийская направленность» и «конфронтационный заряд».
В ведомстве указывают, что при разработке доктрины американцы обосновали свой курс на масштабное наращивание ядерных вооружений ссылками на проводимую Россией модернизацию ядерных сил. «Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких „агрессивных стратегиях“. Все это не имеет ничего общего с реальным положением дел», — приводит заявление МИД телеканал 360.
В МИД напомнили, что отечественная военная доктрина строго ограничивает возможность использования ядерного оружия. Оно может быть пущено в ход лишь в ответ на агрессию против России или ее союзников с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения. В дипломатическом ведомстве предположили, что изменения ядерной доктрины США повлечет за собой пересмотр российского основополагающего военного документа. «Нам, конечно, придется учитывать подходы, введенные теперь в оборот в Вашингтоне, и принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности», -предположили в ведомстве.
По мнению российских дипломатов, после опубликования ядерной доктрины пассажи о заинтересованности Вашингтона в «стабильных отношениях» с Москвой и настрое на конструктивную работу выглядят лицемерно.
Как ранее писало «URA.RU», в опубликованной американской стороной новой военной доктрине Пентагон утверждает, что Россия угрожает первой применить «ограниченный ядерный удар», а Вашингтон, в свою очередь, готов обеспечить в ответ «неприемлемо высокую цену издержек».