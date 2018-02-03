Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России, заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Сразу после мартовских выборов она начнет формировать свое движение.
Собчак заявила о своем решении на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге. Она считает, что не сможет победить в президентской гонке, поэтому нужно искать запасные варианты Она также рассказала о планах сотрудничества с партией «Гражданская инициатива», от которой выдвигается, сообщает РИА «Новости». «Если мы договоримся, то будем выдвигаться с ней, если нет — сделаю свое движение», — заявила телеведущая. При этом она не скрывает, что следующей политической целью для нее станут президентские выборы в 2024 году.
Сейчас согласно рейтингам общественного мнения от ФОМ и ВЦОМ, Собчак находится на 4 месте по популярности. Впереди нее кандидаты в президенты Владимир Путин, Павел Грудинин и Владимир Жириновский.
Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что будет просить у Украины разрешения, чтобы посетить Крым. Она также не раз говорила о необходимости провести в Крыму новый референдум о принадлежности полуострова.