Собчак попросит разрешения у Украины, чтобы посетить Крым

Пока Собчак не планирует ехать в Крым
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена просить разрешения украинских властей на посещение Крыма. Пока она не планирует туда ехать.
Журналистка сообщила, что перед тем как отправиться в Крым, она обязательно спросит разрешения украинских властей. Но пока у нее нет необходимости туда ехать, сообщает «Ридус».
Ранее Собчак заявила о необходимости провести в Крыму новый референдум о принадлежности полуострова, писала «Национальная служба новостей». Позже журналистка сказала, что Крым согласно международному праву принадлежит Украине, писало «Федеральное агентство новостей». Прокуратура Москвы пообещала проверить ее слова.