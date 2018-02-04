Митрополит Иларион заявил о популярности iPhone X в РПЦ

07:53 04 февраля 2018 25

Священники переходят на последнюю модель от Apple Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что среди молодых и продвинутых священнослужителей РПЦ популярен дорогостоящий смартфон iPhone X. При этом сам епископ предпочитает пользоваться восьмой моделью смартфона от Apple.

«Я уже перешел на восьмой, потому что мне на Новый год подарили восьмой iPhone. Но я пока не дозрел до десятого iPhone, которым пользуются уже многие мои более продвинутые и более молодые помощники», — заявил Иларион в эфире «России 24».

Митрополит также отметил, что не собирается переходить с компьютеров Microsoft на продукцию Apple. По его признанию, «яблочная» компания в последнее время нечестно отвоевывает новые позиции на мировом рынке.

Ранее митрополит Иларион заявил, что Apple добилась своих успехов благодаря копированию опыта церкви, пишет «Русская планета». Иерарх РПЦ сравнил компьютерные интерфейсы с иконами, которые являются своеобразными «окнами в другой мир».