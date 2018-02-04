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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:22  04 февраля 2018 10

Один из спонсоров кампании Собчак раскрыл себя

Собчак планирует собрать 300 миллионовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Первым спонсором президентской кампании Ксении Собчак, раскрывшим себя, оказался глава издательского дома ACMG Александр Федотов. В опубликованном на сайте Forbes сообщении медиаменеджера отмечается, что телеведущая попросила его о финансовой помощи еще в августе.

При этом издатель Forbes, L’Officiel, SNC и? OK! отказался назвать конкретную сумму, которую потратил на президентскую кампанию Собчак. Ранее сама кандидат в президенты признавалась РБК, что рассчитывает собрать в свой избирательный фонд около 300 млн рублей.

«Я знаю Ксению уже много лет, она возглавляет одно из ключевых изданий нашего медиахолдинга (Собчак — главред L’Officiel Russia. — прим. ред.)», — признал бизнесмен. Медиаменеджер также отметил, что решил открыто заявить о своей поддержке после того, как Собчак смогла собрать необходимые для регистрации кандидатом 100 тыс. подписей. Кроме того, Федотов назвал Собчак «смелой и дерзкой», пишет «Русская планета».

Как ранее писало «URA.RU», на встрече с избирателями в Петербурге Собчак заявила, что намерена участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Олег Теплоухов
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