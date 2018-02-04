В Прикамье требуют уволить воспитателя, избивавшего детей палкой

10:40 04 февраля 2018 4

Ребенку досталось от агрессивного педагога Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министр образования Пермского края Раиса Кассина призвала уволить воспитателя детского сада в Краснокамске, несколько раз ударившего ребенка палкой по голове. По словам главы ведомства, таким педагогам не место в системе воспитания.

«По решению Краснокамского городского суда воспитатель признана виновной и обязана заплатить штраф. Почему при этом она продолжает работать в образовательном учреждении — вопрос к Управлению системой образования администрации Краснокамского муниципального района», — рассказала Кассина порталу 59.ru. При этом министр подчеркнула, что безопасность и здоровье детей должны стать главными приоритетами воспитателей.

Отец, ребенка которого воспитатель била по голове палкой от игрушечной лошади, требовал в качестве компенсации один миллион рублей. Однако суд обязал виновную сторону выплатить родителю только 30 тысяч. При этом, по словам отца, агрессивный педагог все еще работает в детсаду.