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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:56  04 февраля 2018 5

Аналитики предсказали, как подешевеет ипотека в 2018 году

Снижение произойдет на один процентный пунктФото: Александр Елизаров © URA.RU

В 2018 году в России может продолжиться снижение ставок по ипотечным кредитам. По прогнозам аналитиков компании «Бест Новострой», ипотека подешевеет до 8-8,5%,

Эксперты уверены, что такая тенденция будет способствовать росту спроса со стороны покупателей жилья. Не исключено, что на рынке недвижимости произойдет переориентация предпочтений покупателей в сторону жилья комфорт-класса.

Как отмечают «Вести недвижимость», на фоне снижения ставок ипотечное кредитование сегодня имеет статус основного драйвера продаж на рынке. При этом даже уменьшение на один процентный пункт может привести к скачкообразному росту ипотечного рынка, отметили аналитики компании Level Group.

Как ранее сообщало «URA.RU», общий долг россиян перед банками в 2017 году увеличился на 13,2%, превысив отметку 12 трлн рублей. Рост произошел во всех типах кредитования — ипотеке, кредитных картах, автокредитах и кредитах наличными.

Олег Теплоухов
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