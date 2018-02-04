Снегопад в Москве повалил две тысячи деревьев

В Москве аномальный снегопад повалил более двух тысяч деревьев. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.
«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме», — написал Собянин.
Сильнейшие снегопады и ледяные дожди обрушились на Москву. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. «За минувшие сутки в Москве выпало 19 мм осадков, это 53% месячной нормы», — рассказал он «РИА Новостям».
Взлетные полосы аэропортов столицы также завалило снегом. Отменены более 80 рейсов, часть из которых — в уральские города. В Сети появилось фото и видео заснеженного аэропорта Домодедово.