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05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:06  04 февраля 2018 0

Снегопад в Москве повалил две тысячи деревьев

За сутки выпало более половины месячной нормы осадковФото: Вадим Ахметов / URA.RU

В Москве аномальный снегопад повалил более двух тысяч деревьев. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи. Пострадавших москвичей, к счастью, не добавилось. Все службы работают в максимально усиленном режиме», — написал Собянин.

Сильнейшие снегопады и ледяные дожди обрушились на Москву. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. «За минувшие сутки в Москве выпало 19 мм осадков, это 53% месячной нормы», — рассказал он «РИА Новостям».

Взлетные полосы аэропортов столицы также завалило снегом. Отменены более 80 рейсов, часть из которых — в уральские города. В Сети появилось фото и видео заснеженного аэропорта Домодедово.

Кирилл Егоров
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