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05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:06  04 февраля 2018 2

Москвичей ждут стихийные бедствия. В городе — оранжевый уровень погодной опасности

Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с зонтом
Снегопад грозит москвичам стихийными бедствиями (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Синоптики Гидрометцентра объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности. Из-за сильного снега и обледенения есть вероятность стихийных бедствий, обрывы проводов и нанесение ущерба.

Предупреждение синоптиков будет действовать до конца воскресенья, передает «Интерфакс». В связи с сильным снегопадом в столичном главке МЧС уже создан оперативный штаб.

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Взлетные полосы аэропортов Москвы завалены снегом. Задержаны более 80 рейсов. ФОТО, ВИДЕО

Отметим, что за минувшие сутки в городе выпало около 64% месячной нормы осадков, а высота сугробов составила 43 см, передает «Интерфакс». Мэр Москвы Сергей Собянин в официальном аккаунте в Twitter сообщил о пяти пострадавших в результате непогоды. «Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — предупредил глава города.

Валерия Романова
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