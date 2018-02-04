Снегопад грозит москвичам стихийными бедствиями (архивное фото)
Синоптики Гидрометцентра объявили в Москве оранжевый уровень погодной опасности. Из-за сильного снега и обледенения есть вероятность стихийных бедствий, обрывы проводов и нанесение ущерба.
Предупреждение синоптиков будет действовать до конца воскресенья, передает «Интерфакс». В связи с сильным снегопадом в столичном главке МЧС уже создан оперативный штаб.
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Отметим, что за минувшие сутки в городе выпало около 64% месячной нормы осадков, а высота сугробов составила 43 см, передает «Интерфакс». Мэр Москвы Сергей Собянин в официальном аккаунте в Twitter сообщил о пяти пострадавших в результате непогоды. «Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — предупредил глава города.