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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:05  04 февраля 2018 0

В сети появились кадры удара по боевикам в Идлибе. ВИДЕО

Российский Су-25 был сбит боевиками из ПЗРКФото: Александр Коц, Twitter
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Министерство обороны РФ распространило видеокадры уничтожения боевиков запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Как ранее сообщало ведомство, удар был нанесен высокоточным оружием.

Напомним, удар по району, занимаемому боевиками в сирийской провинции Идлиб был нанесен после уничтожения террористами штурмовика Су-25 ВКС России. Как ранее писало «URA.RU», самолет был поражен из ПЗРК, пилот успел катапультироваться, однако погиб в перестрелке с террористами. В результате нанесенного ответного удара, согласно данным радиоперехвата, было уничтожено 30 боевиков.

Между тем, как сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в Минобороны, погибший пилот — майор Роман Филиппов. Летчик якобы ранее являлся украинским военнослужащим и проходил службу в Симферополе. Сбитый самолет, судя по бортовым номерам, был приписан к Приморско-Ахтарскому штурмовому авиаполку, дислоцированному в Краснодарском крае.

Евгений Александров
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