В сети появились кадры удара по боевикам в Идлибе. ВИДЕО

Министерство обороны РФ распространило видеокадры уничтожения боевиков запрещенной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. Как ранее сообщало ведомство, удар был нанесен высокоточным оружием.
Напомним, удар по району, занимаемому боевиками в сирийской провинции Идлиб был нанесен после уничтожения террористами штурмовика Су-25 ВКС России. Как ранее писало «URA.RU», самолет был поражен из ПЗРК, пилот успел катапультироваться, однако погиб в перестрелке с террористами. В результате нанесенного ответного удара, согласно данным радиоперехвата, было уничтожено 30 боевиков.
Между тем, как сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в Минобороны, погибший пилот — майор Роман Филиппов. Летчик якобы ранее являлся украинским военнослужащим и проходил службу в Симферополе. Сбитый самолет, судя по бортовым номерам, был приписан к Приморско-Ахтарскому штурмовому авиаполку, дислоцированному в Краснодарском крае.