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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:55  03 февраля 2018 10

Российский штурмовик СУ-25 сбит в Сирии. Пилот погиб в бою. ВИДЕО

Самолет подбили в провинции ИдлибФото: соцсети
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В сирийской провинции Идлиб сбит российский штурмовик Су-25. Видео крушения появилось в соцсетях. Пилот успел катапультироваться, но был убит.

По утверждениям сирийских повстанцев, пилот был убит, сообщили источники в Reuters.

В Министерстве обороны уточнили, что летчик катапультировался, но был убит террористами, передает ТАСС. «Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам запрещенной в РФ террористической организации „Джебхат ан-Нусра“. При ведении боя с террористами пилот погиб», — рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что, предположительно, штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

По информации CIT, в кармане пилота обнаружили рапорт о представлении к государственной награде майора Романа Филлипова за выполнение боевых задач в Сирии, пишет телеканал «Дождь». Документ составлен от имени командира «смешанного авиационного полка особого назначения», подполковника С. Аксенова.

В декабре президент России Владимир Путин приказал начать вывод войск РФ из Сирии. Несмотря на это, в стране до сих пор работают военные базы Хмеймим и Тартус.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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