В сирийской провинции Идлиб сбит российский штурмовик Су-25. Видео крушения появилось в соцсетях. Пилот успел катапультироваться, но был убит.
По утверждениям сирийских повстанцев, пилот был убит, сообщили источники в Reuters.
В Министерстве обороны уточнили, что летчик катапультировался, но был убит террористами, передает ТАСС. «Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам запрещенной в РФ террористической организации „Джебхат ан-Нусра“. При ведении боя с террористами пилот погиб», — рассказали в ведомстве. В Минобороны добавили, что, предположительно, штурмовик был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
По информации CIT, в кармане пилота обнаружили рапорт о представлении к государственной награде майора Романа Филлипова за выполнение боевых задач в Сирии, пишет телеканал «Дождь». Документ составлен от имени командира «смешанного авиационного полка особого назначения», подполковника С. Аксенова.
В декабре президент России Владимир Путин приказал начать вывод войск РФ из Сирии. Несмотря на это, в стране до сих пор работают военные базы Хмеймим и Тартус.