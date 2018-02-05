Минздрав назвал основные причины, по которым умирают россияне

Согласно данным Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) им. П. А. Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии», почти половина смертей россиян в 2016 году была связана с болезнями органов кровообращения.
Как сообщает RT, в соответствии с предоставленной медиками информацией, от болезней органов кровообращения (сердечно сосудистые заболевания) в 2016 году скончались 47,8% от всего количества зафиксированных смертей. Смертность по причине онкологических заболеваний составила 15,6% Еще 8,9% скончались в результате полученных травм и отравлений. 27,7% случаев объединены в группы «другие причины».
Между тем, вопреки устоявшимся стереотипам, самым распространенным видом онкологических заболеваний в России в 2016 году стали злокачественные опухоли органов мочеполовой системы. По данным все того же МНИОИ им. П.А. Герцена, такие новообразования были выявлены у 24% заболевших раком мужчин и у 25% женщин. Что касается рака органов дыхания (лёгких, трахеи, бронхов), то он является лишь вторым по числу случаев (у мужчин) — 17,6%. У женщин подобные заболевания фиксируются значительно реже — всего в 3,8% случаев. Третьим по частоте для представителей сильного пола стал рак простаты — 17,6%.
У женщин вторым по частоте онкологическим заболеванием стал рак молочной железы (21%), а третьим — меланома (рак кожи) — 16,4%.