В Перми скончался известный тамада-шоумен

13:24 05 февраля 2018 1

Максим Белый устраивал праздники с танцевальным шоу Фото: Максим Белый, «ВК»

Один из самых известных в Перми ведущих развлекательных мероприятий, 36-летний Максим Белый, скончался после продолжительной болезни. Врачи нашли у шоумена онкологическое заболевание, против которого оказались бессильны.

Максим Белый после окончания Пермского хореографического училища работал в Екатеринбургском государственном театре оперы и балета, параллельно сотрудничал с ночным клубом «От заката до рассвета», где был одновременно танцором, диджеем, хореографом и арт-директором. Позже выступал в других клубах, работал учителем танцев.

После возвращения в Пермь сотрудничал с рядом ночных клубов, но постепенно нашел свою нишу, где добился успеха. Максим Белый стал одним из лучших в городе шоуменов — он вел свадьбы и другие праздники, на которых выступали артисты из его танцевального проекта. У Белого остались жена и двое детей.