15:43 05 февраля 2018 1

Съемки программы «На самом деле» отменили, потому что героиня Мариника Смирнова сбежала домой Wikimedia Commons

Съемки одного из выпусков программы Дмитрия Шепелева «На самом деле», которая выходит на «Первом канале», отменили из-за грандиозного скандала. Главной героиней программы должна была стать Мариника Смирнова, Мисс Россия 2008, бывшая супруга совладельца «Евросети» Тимура Артемьева (в убийстве которого ее обвиняли), скандально известная и в связи с тем, что она якобы организовала избиение бывшего депутата свердловского парламента Сергея Капчука.

Выпуск программы не состоялся, поскольку Мариника Смирнова не явилась на съемку. Несмотря на то, что ее перелет из Англии был оплачен и за участие в программе ей было обещано 400 тысяч рублей, редакторы сработали непрофессионально, сообщил «Дни.ру» один из известных скандальных телеэкспертов Александра Рашель. «Скандал был дикий! — говорит Александра. — Она просто всех кинула!» Мариника внезапно поняла, что ее хотят высмеять и разоблачить, и уехала домой.

Рашель тоже должна была участвовать в программе, ее целью было предоставить компромат на героиню. Однако именно Александра крайне возмущена непрофессионализмом и нечестностью сотрудников программы. «Я за 80 тысяч купила билетбизнес-класса на рейс Тель-Авив — Москва. И в аэропорту меня никто не встретил. Четыре часа продержали в маленькой гримерной. При этом Мариника улетела в Англию за деньги продюсеров „Первого канала“, а мне деньги за приезд в Москву никто, похоже, отдавать не собирается. Редактор Шамиль просто перестал выходить на связь», — сказала Александра Рашель «Дни.ру». По ее мнению, авторы программы «На самом деле» показали себя лживыми и подлыми, предлагающими зрителю сведения, высосанные из пальца. «Это сплошь постановка и спектакль, — добавляет Рашель. — Там обманывают не только телезрителей, но и, как я уже рассказала, гостей и участников».