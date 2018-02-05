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05 февраля 2018
16:34  05 февраля 2018 0

На тюменский этап Кубка мира по биатлону заявились 12 сборных. Хозяев в списке нет

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Российская сборная пока заявку не подалаФото: Николай Бастриков © URA.RU
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На тюменский этап Кубка мира по биатлону заявились сборные 12 стран мира. Список, очевидно, будет пополнен: у команд есть время для подачи заявок до 19 февраля, сообщили в тюменском Центре спортивной подготовки (ЦСП72).

По данным на понедельник, 5 февраля, заявки на участие в девятом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени, подали 12 национальных федераций. В марте в Тюмень приедут спортсмены из Австрии, Швеции, Украины, Финляндии, Словении, Сербии, Италии, Молдовы, Словакии, Эстонии, Беларуси и Румынии. Состав команд будет известен к 5 марта — пока в заявках указано только количество спортсменов.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в тюменском центре, российская сборная пока заявку не подала. Этап Кубка мира по биатлону пройдет в тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 22 по 25 марта.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.RU»
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