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Главные новости Пермского края
15:39  05 февраля 2018 0

Пермский министр ответит за санитарок перед атаковавшим его президентским движением

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, матвеев дмитрий
Новый год начался для Дмитрия Матвеева с конфликтовФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава минздрава Прикамья Дмитрий Матвеев ответит на претензии представителей Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр здравоохранения Пермского края согласился публично встретиться с общественниками. Во вторник, 6 февраля, он лично примет участие в совещании президентского движения на тему проблем в медицине.

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Под ударом Дмитрий Матвеев оказался на прошлой неделе. Лидер организации «Региональное здравоохранение» Дмитрий Омутных, который возглавляет рабочую группу «Социальная справедливость» пермского ОНФ, выступил с жесткой критикой сокращения в медучреждении санитарок и перевода их на ставки уборщиц в Facebook. Затем общественник озвучил, что в медико-санитарной части №7, в гинекологическом отделении которой рухнула штукатурка, прекратили ремонтные работы в связи с «нецелесообразностью». В обоих случаях «фронтовик» указал, что медики действуют по устному распоряжению Матвеева, и добавил, что намерен встретиться с министром.

Возникший конфликт с министром здравоохранения, по сути, первое заметное столкновение ОНФ с властями в период правления губернатора Максима Решетникова. А сам «варяг», бывший вице-премьер правительства Кировской области Дмитрий Матвеев в первые месяцы работы (минздрав он возглавил в сентябре) получил поддержку медицинского сообщества Прикамья.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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