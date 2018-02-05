Минфин допустил отмену налога на движимое имущество

17:49 05 февраля 2018 0

Налог на движимое имущество пытаются отменить с 2013 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство финансов России может отменить налог на движимое имущество, заявили в ведомстве. Эту идею планируют реализовать еще с 2013 года, но преградой становится федеративное устройство государства.

«Мы не отказываемся от идеи отменить этот налог (на движимое имущество) или его минимизировать», — заявил замминистра финансов Илья Трунин во время своего выступления на Неделе российского бизнеса. По его словам, Минфин различными способами пытается отменить налог с 2013 года, пишет «Федеральное агентство новостей». Но из-за федеративного устройства страны и необходимости предоставить определенный уровень доходов в бюджет осуществить задуманное не получается.

В то же время в ведомстве предложили обложить налогом доходы от майнинга. Сейчас в ведомстве завершается работа над законопроектом «О цифровых финансовых активах», который разъясняет понятия «криптовалюта», «майнинг», «ICO» и другие.