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Главные новости Югры
19:03  05 февраля 2018 0

В Югре судья семь часов зачитывала приговор виновникам аварии с погибшими детьми и все равно не успела сказать главное

Обломки автобуса ДТП ХМАО, Спецстоянка ХМАО, спецстоянка
Останки того самого автобуса с детьми — во время аварии его просто разорвало на частиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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В Ханты-Мансийском районном суде не успели огласить приговор фигурантам резонансного дела об аварии с 12 погибшими. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат родственников погибших Владимир Савин.

По словам защитника потерпевших, судья Людмила Блашкова начала зачитывать приговор в 10 утра, а перерыв был объявлен в 17 часов. За это время Блашкова прочитала вводную часть, показания подсудимых, потерпевших, свидетелей и успела дойти до результатов экспертиз. Судье осталось прочитать обоснование статей, смягчающие и оттягчающие обстоятельства, а затем вынести наказание. По оценке адвоката Савина, на это уйдет примерно час-полтора. Судье, отметим, предстоит принять решение и по гражданским искам, заявленным несколькими родителями погибших детей — они требуют с подсудимых по пять миллионов рублей.

Новость по теме
Водитель грузовика, которого обвиняют в гибели 10 детей из ХМАО, потребовал признать себя невиновным. И впервые публично раскрыл свою версию

Авария произошла под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозящий юных спортсменов из Нефтеюганска, попал в аварию: погибли 12 человек, 10 из них несовершеннолетние. На скамье подсудимых четверо: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова.

Главный обвиняемый — Раиль Саитханов. За полгода до аварии он был лишен прав за пьяное вождение. При этом именно ему могут назначить самое мягкое наказание, а по время последнего слова Саитханов и вовсе потребовал признать его невиновным.

Добавим, родители погибших детей ранее неоднократно заявляли, что следствие велось с нарушениями, а подсудимым должны были вменить более жесткие статьи. Из-за резонансной трагедии в ХМАО четыре раза прилетал глава СКР Александр Бастрыкин, пообещавший пострадавшим, что следствие еще идет и будут новые фигуранты. Родители погибших детей также написали обращение генеральному прокурору Юрию Чайке.

Антон Степыгин
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