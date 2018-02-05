В Ханты-Мансийском районном суде не успели огласить приговор фигурантам резонансного дела об аварии с 12 погибшими. Об этом «URA.RU» рассказал адвокат родственников погибших Владимир Савин.
По словам защитника потерпевших, судья Людмила Блашкова начала зачитывать приговор в 10 утра, а перерыв был объявлен в 17 часов. За это время Блашкова прочитала вводную часть, показания подсудимых, потерпевших, свидетелей и успела дойти до результатов экспертиз. Судье осталось прочитать обоснование статей, смягчающие и оттягчающие обстоятельства, а затем вынести наказание. По оценке адвоката Савина, на это уйдет примерно час-полтора. Судье, отметим, предстоит принять решение и по гражданским искам, заявленным несколькими родителями погибших детей — они требуют с подсудимых по пять миллионов рублей.
Авария произошла под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозящий юных спортсменов из Нефтеюганска, попал в аварию: погибли 12 человек, 10 из них несовершеннолетние. На скамье подсудимых четверо: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова.
Главный обвиняемый — Раиль Саитханов. За полгода до аварии он был лишен прав за пьяное вождение. При этом именно ему могут назначить самое мягкое наказание, а по время последнего слова Саитханов и вовсе потребовал признать его невиновным.
Добавим, родители погибших детей ранее неоднократно заявляли, что следствие велось с нарушениями, а подсудимым должны были вменить более жесткие статьи. Из-за резонансной трагедии в ХМАО четыре раза прилетал глава СКР Александр Бастрыкин, пообещавший пострадавшим, что следствие еще идет и будут новые фигуранты. Родители погибших детей также написали обращение генеральному прокурору Юрию Чайке.