Юрий Куклачев высказался о завершении карьеры

Юрий Куклачев сейчас готовит новое шоу с кошками Фото: Роман Наумов © URA.RU

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал новости о завершении его карьеры фейком. Сейчас он готовит новое большое шоу с кошками, сообщил артист журналистам.

«Появился очередной фейк. Корреспондент <...> написал такое, что не соответствует действительности», — цитирует ТАСС Куклачева. Артист добавил, что после болезни смог восстановиться и уже через два с половиной месяца начал выступать. По его словам, скоро он поедет со спектаклем «Самый добрый клоун» в Сибирь.