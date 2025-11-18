Юрий Куклачев высказался о завершении карьеры
Юрий Куклачев сейчас готовит новое шоу с кошками
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал новости о завершении его карьеры фейком. Сейчас он готовит новое большое шоу с кошками, сообщил артист журналистам.
«Появился очередной фейк. Корреспондент <...> написал такое, что не соответствует действительности», — цитирует ТАСС Куклачева. Артист добавил, что после болезни смог восстановиться и уже через два с половиной месяца начал выступать. По его словам, скоро он поедет со спектаклем «Самый добрый клоун» в Сибирь.
В апреле 2024-го Куклачев был госпитализирован из-за зажатой во время выступления мышцы — так рассказала его жена. При этом гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что у дрессировщика Юрия Куклачева произошел инфаркт. Позже в пресс-службе Театра кошек сообщили, что Куклачев перенес обширный инфаркт.
