Юрист объяснила, почему пенсионеры не получают все положенные выплаты
Российские пенсионеры недополучают законные выплаты потому, что не знают о необходимости подавать заявления
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России значительная часть российских пенсионеров не получает положенные им выплаты из-за отсутствия информации о необходимости подачи соответствующих заявлений. Она подчеркнула, что система автоматического назначения охватывает не все виды пособий, и из-за этого пенсионеры могут терять десятки тысяч рублей в год. Об этом сообщила судебный юрист Любава Трофимова.
«Доплата за иждивенцев — одна из таких выплат, которые назначаются только по заявлению. Пенсионер может получать прибавку до 2 969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на его содержании. Но без заявления в Социальный фонд России эти деньги не начисляют», — заявила Трофимова. Ее слова передает «Известия».
По словам юриста, право на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) определяется Постановлением правительства РФ № 761 от 14.12.2005. Так, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный в регионе стандарт (как правило, это 15–22 % от семейного дохода), государство возмещает разницу. Однако для получения субсидии необходимо самостоятельно обратиться в местные органы социальной защиты. Также существует компенсация за уход за нетрудоспособным гражданином — ее размер составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. В случае ухода за инвалидами с детства I группы сумма выплаты увеличивается до 10 тысяч рублей. Важно отметить, что назначение такой выплаты возможно только после подачи соответствующего заявления.
Любава Трофимова обратила внимание на возможность монетизации набора социальных услуг — можно полностью или частично отказаться от натуральных льгот в пользу денежных выплат. Для этого необходимо подать заявление до 1 октября, иначе изменения вступят в силу только через год. Юрист также подчеркнула, что смена группы инвалидности не приводит к автоматическому перерасчету пенсии — для этого нужно самостоятельно подать заявление.
Кроме того, наличие северного стажа дает право на досрочную пенсию, однако это право необходимо подтверждать документально. Отсутствие соответствующих записей в трудовой книжке может привести к утрате этого права. Еще одна льгота, о которой многие пенсионеры, проживающие на севере, не знают — компенсация проезда к месту отдыха. По словам специалиста, из-за незнания об этой мере поддержки пенсионеры теряют значительные суммы.
В заключение юрист рекомендовала регулярно проверять личный кабинет на портале «Госуслуги» и сайте СФР. При возникновении любых изменений — например, при переезде, появлении иждивенцев или увеличении расходов на ЖКУ — следует незамедлительно обращаться за консультацией к специалистам фонда.
Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев дал рекомендации по увеличению пенсионных выплат. Для этого россияне должны уже в трудоспособном возрасте открывать банковские вклады и систематически вносить на них средства. Аналитик советует отчислять на накопления около 10% от дохода (за исключением минимального уровня). Такая сумма не окажет существенного влияния на текущее потребление.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.