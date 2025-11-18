Юрист объяснила, почему пенсионеры не получают все положенные выплаты

Российские пенсионеры недополучают законные выплаты потому, что не знают о необходимости подавать заявления Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России значительная часть российских пенсионеров не получает положенные им выплаты из-за отсутствия информации о необходимости подачи соответствующих заявлений. Она подчеркнула, что система автоматического назначения охватывает не все виды пособий, и из-за этого пенсионеры могут терять десятки тысяч рублей в год. Об этом сообщила судебный юрист Любава Трофимова.

«Доплата за иждивенцев — одна из таких выплат, которые назначаются только по заявлению. Пенсионер может получать прибавку до 2 969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на его содержании. Но без заявления в Социальный фонд России эти деньги не начисляют», — заявила Трофимова. Ее слова передает «Известия».

По словам юриста, право на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) определяется Постановлением правительства РФ № 761 от 14.12.2005. Так, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный в регионе стандарт (как правило, это 15–22 % от семейного дохода), государство возмещает разницу. Однако для получения субсидии необходимо самостоятельно обратиться в местные органы социальной защиты. Также существует компенсация за уход за нетрудоспособным гражданином — ее размер составляет 1,2 тысячи рублей в месяц. В случае ухода за инвалидами с детства I группы сумма выплаты увеличивается до 10 тысяч рублей. Важно отметить, что назначение такой выплаты возможно только после подачи соответствующего заявления.

Продолжение после рекламы

Любава Трофимова обратила внимание на возможность монетизации набора социальных услуг — можно полностью или частично отказаться от натуральных льгот в пользу денежных выплат. Для этого необходимо подать заявление до 1 октября, иначе изменения вступят в силу только через год. Юрист также подчеркнула, что смена группы инвалидности не приводит к автоматическому перерасчету пенсии — для этого нужно самостоятельно подать заявление.

Кроме того, наличие северного стажа дает право на досрочную пенсию, однако это право необходимо подтверждать документально. Отсутствие соответствующих записей в трудовой книжке может привести к утрате этого права. Еще одна льгота, о которой многие пенсионеры, проживающие на севере, не знают — компенсация проезда к месту отдыха. По словам специалиста, из-за незнания об этой мере поддержки пенсионеры теряют значительные суммы.

В заключение юрист рекомендовала регулярно проверять личный кабинет на портале «Госуслуги» и сайте СФР. При возникновении любых изменений — например, при переезде, появлении иждивенцев или увеличении расходов на ЖКУ — следует незамедлительно обращаться за консультацией к специалистам фонда.