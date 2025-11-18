Арестован экс-глава «Сколково»
18 ноября 2025 в 20:15
Фото: © URA.RU
По материалам суда Бывший руководитель «Сколково» Ренат Батыров арестован. Информация стала известна из картотеки суда Замоскворецкого района. Батыров обвиняется в посредничестве во взяточничестве, следует из материалов дела.
