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Главные новости Ямала
19:20  05 февраля 2018 4

Ямальские медики просят помощи Кобылкина. Им обещали повышение зарплат, а вместо этого лишили льгот и премий

Парк развлечений
Младший медперсонал НЦРБ лишили статуса и премийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Надымской центральной районной больницы пожаловались губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину на ущемление их прав и низкие зарплаты. В открытом письме на имя губернатора медики сетуют, что вместо повышения зарплат, прописанного в «майских указах», их просто лишили медицинского статуса и всех премий.

Младший медперсонал больницы утверждает, что всех их перевели на гражданские должности, не связанные с медициной. Так, медицинские регистраторы стали просто регистраторами, а из санитарок сделали обычных уборщиц. Оклады при переводе им повысили вдвое, но размер зарплаты при этом не изменился. При этом исчезли все полагающиеся медработникам премии и дополнительные льготы. Авторы письма сообщают, что их средняя зарплата на данный момент составляет всего около 17 тысяч рублей.

«Мы живем на Севере, но вместо положенных дополнительных каких-то льгот, сталкиваемся постоянно только с ущемлением прав человека, издевательством над людьми и полным беспределом! Просим провести проверку законности выплат заработной платы и премий в НЦРБ. И пересмотреть наши должности», — написано в обращении.

Получить комментарии руководства больницы пока не удалось — телефон в приемной главврача не отвечает. В пресс-службе губернатора также пока не прокомментировали это обращение.

Отметим, что согласно официальной статистике, зарплаты медперсонала на Ямале за поселение годы существенно выросли. По итогам 2017 года средняя зарплата младшего медперсонала в ЯНАО составила около 51,5 тыс рублей.

Вячеслав Егоров
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