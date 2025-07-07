Появилось видео, как случилось ДТП с Lexus и тремя погибшими в Нижнем Тагиле

Водитель не справился с иномаркой на большой скорости
Появились кадры жесткого ДТП с Lexus LX 570 в Нижнем Тагиле, в котором погибли мужчина и две женщины. Видео делится читатель URA.RU.
Судя по кадрам, иномарка на огромной скорости выехала на подъем так, что ее подкинуло. После этого водитель попытался затормозить на спуске, но не успел. Внедорожник врезался в бетонное ограждение, а затем в перила.
Авария случилась в ночь на 8 июля. Машина утонула, а находящихся внутри нее людей спасти не удалось. На месте ЧП проводится расследование.
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