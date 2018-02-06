Россиянам разрешили опаздывать на работу из-за непогоды

02:33 06 февраля 2018 0

Перебои в работе транспорта признали уважительной причиной опоздания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Плохие погодные условия не должны становиться причиной наказания сотрудников за опоздание на работу, заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По словам чиновника, прежде чем сделать выговор, работодателю следует взять с работника объяснительную и для начала узнать причину задержки. Плохие погодные условия, к примеру, могут повлечь перебои в работе транспорта.

«Работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться в том числе сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», — приводит Life слова Шкловец.

За последние два дня в Москве выпала месячная норма осадков и снегопады, по оценкам синоптиков, продолжатся. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 5 февраля днем свободного посещения школ. В городе сохраняется оранжевый уровень опасности по метеоусловиям, снегом повалено около 2 тысяч деревьев. Число задержанных в аэропортах Москвы рейсов в одно время исчислялось сотнями.