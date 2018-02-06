11:15 06 февраля 2018 14

Офисы банка в Тюмени закрыты Фото: Наталья Двизова

Из Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), по информации источника «URA.RU», пропало полмиллиарда рублей. О том, что из кассы банка в 2017 году исчезла крупная сумма денег, говорится в сообщении Центробанка.

«Было заявление в полицию, — рассказал источник. — В заявлении говорится, что [в банке] пропало 500 млн рублей и обналичили деньги в Германии». Напомним, лицензия у СБРР отозвана сегодня, 6 февраля.

Оперативно получить комментарий в полиции не удалось. В пресс-службу регионального УМВД направлен запрос.В приемной Сибирского банка реконструкции и развития никто не брал трубку.

По данным системы «Контур.Фокус», в числе учредителей банка — ООО «Реском — Тюмень», Наталья Коробова, Григорий Романюта, Наталья Кобзева, Алексей Лебзак, Александр Никулин. Председателем правления банка является Григорий Романюта.