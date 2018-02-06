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06 февраля 2018
Главные новости 
11:15  06 февраля 2018 14

Из Сибирского банка реконструкции и развития украли полмиллиарда. «Обналичили в Германии»

Офисы банка в Тюмени закрытыФото: Наталья Двизова

Из Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), по информации источника «URA.RU», пропало полмиллиарда рублей. О том, что из кассы банка в 2017 году исчезла крупная сумма денег, говорится в сообщении Центробанка.

«Было заявление в полицию, — рассказал источник. — В заявлении говорится, что [в банке] пропало 500 млн рублей и обналичили деньги в Германии». Напомним, лицензия у СБРР отозвана сегодня, 6 февраля.

Оперативно получить комментарий в полиции не удалось. В пресс-службу регионального УМВД направлен запрос.В приемной Сибирского банка реконструкции и развития никто не брал трубку.

По данным системы «Контур.Фокус», в числе учредителей банка — ООО «Реском — Тюмень», Наталья Коробова, Григорий Романюта, Наталья Кобзева, Алексей Лебзак, Александр Никулин. Председателем правления банка является Григорий Романюта.

Надежда Карташова
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