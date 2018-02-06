{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Судья из ХМАО потребовала от Бастрыкина наказать его следователей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 февраля 2018
05 февраля 2018
04 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
13:00  06 февраля 2018 2

Бывшая фирма челябинского губернатора выиграла еще один тендер

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, мусоровоз, свалка, зима, свалка, кластер
В Карабашском кластере выбрали регионального оператораФото: Илья Московец © URA.RU

Компания «Центр коммунального сервиса» стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Карабашском кластере. Соответствующий конкурс провело министерство экологии Челябинской области.

ООО «Центр коммунального сервиса» создаст новую систему обращения с ТКО в семи муниципалитетах, входящих в кластер. Это Златоуст, Миасс, Карабаш, а также Кусинский, Уйский и Чебаркульский районы. Ранее был выбран региональный оператор в Магнитогорском кластере, где тендер также выиграл «Центр коммунального сервиса», в Кыштымском — здесь вывозом и переработкой отходов займется ООО «Спецсервис». До 1 марта конкурсы должны состояться в Челябинском, Усть-Катавском и Саткинском кластерах.

Ранее ООО «Центр коммунального сервиса» входило в группу «Синай», принадлежащую губернатору Борису Дубровскому и переданную в оперативное управление сыну Александру Дубровскому. Руководит фирмой экс-начальник ФСБ Златоуста Григорий Вильшенко, отец бизнесмена Сергея Вильшенко. Осенью 2017 года основным собственником «Центра коммунального сервиса» стало АО «Амарант». Соучредитель АО — ЗАО «Форбс». Обе компании демонстрируют в последние годы высокие финансовые показатели.

По некоторым данным, собственниками ЗАО «Форбс» являются Сергей Вильшенко и Артем Чайка. Им же, как сообщали СМИ, принадлежат самые крупные дорожные фирмы региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Сергей Вильшенко почти весь бизнес переоформил на своего отца Григория Вильшенко, ранее руководившего отделом ФСБ в Златоусте.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров