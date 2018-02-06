Бывшая фирма челябинского губернатора выиграла еще один тендер

Компания «Центр коммунального сервиса» стала региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Карабашском кластере. Соответствующий конкурс провело министерство экологии Челябинской области.
ООО «Центр коммунального сервиса» создаст новую систему обращения с ТКО в семи муниципалитетах, входящих в кластер. Это Златоуст, Миасс, Карабаш, а также Кусинский, Уйский и Чебаркульский районы. Ранее был выбран региональный оператор в Магнитогорском кластере, где тендер также выиграл «Центр коммунального сервиса», в Кыштымском — здесь вывозом и переработкой отходов займется ООО «Спецсервис». До 1 марта конкурсы должны состояться в Челябинском, Усть-Катавском и Саткинском кластерах.
Ранее ООО «Центр коммунального сервиса» входило в группу «Синай», принадлежащую губернатору Борису Дубровскому и переданную в оперативное управление сыну Александру Дубровскому. Руководит фирмой экс-начальник ФСБ Златоуста Григорий Вильшенко, отец бизнесмена Сергея Вильшенко. Осенью 2017 года основным собственником «Центра коммунального сервиса» стало АО «Амарант». Соучредитель АО — ЗАО «Форбс». Обе компании демонстрируют в последние годы высокие финансовые показатели.
По некоторым данным, собственниками ЗАО «Форбс» являются Сергей Вильшенко и Артем Чайка. Им же, как сообщали СМИ, принадлежат самые крупные дорожные фирмы региона — «Южуралавтобан» и «Южуралмост». Сергей Вильшенко почти весь бизнес переоформил на своего отца Григория Вильшенко, ранее руководившего отделом ФСБ в Златоусте.