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06 февраля 2018
Главные новости 
14:23  06 февраля 2018 6

«Был газовый шлейф, который потом рассеялся». Главред ведущего российского СМИ встретился с инопланетянами

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, нло, инопланетяне, космическая тарелка
Встреча произошла в 70-х годах в глухой сибирской тайгеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова
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Главный редактор и гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин встретил в тайге неопознанный летающий объект. Об этом в Екатеринбурге на ежегодной дятловской конференции рассказал спецкор «КП» Наталья Варсегова. Эту личную историю Сунгоркин хранил много лет, не вынося ее на публику, однако недавно поведал о ней через свою газету всему миру.

По словам журналистки, в 1979 году Владимир Сунгоркин в бытность собкором «Комсомолки» на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) попал в экспедицию геологов. Во время перехода по тайге от поселка Золотинка до Ханьи они стали свидетелями очень странного явления. «Ехали на четырех больших гусеничных вездеходах и остановились в распадке. Объект появился с юга и шел строго на север. Кто-то помнит несколько «прожекторов», один луч был «гуляющий», — рассказывает Наталья.

Сперва геологи решили, что это их ищут с вертолета (поскольку группа не укладывалась в сроки), но когда поняли, что от «вертолета» нет звука, стало ясно, что здесь что-то не то. По словам Варсеговой, один из бамовцев испугался настолько, что убежал за вездеход. Объект в это время продолжал приближаться, накрывая людей своим светом, и тогда водитель одного из вездеходов подбежал к машине и начал моргать фарами, а также громко орать матом.

Медиафорум "ОНФ". Первый день. Санкт-Петербург, сунгоркин владимир
Владимир Сунгоркин на всю жизнь запомнил встречу с представителями внеземных цивилизаций
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

НЛО «испугался» и стал плавно уходить в небо. «У одного из ребят был с собой хороший цейсовский бинокль, привезенный из Германии, и они разглядели хромированное гладкое дно и что-то типа „светомузыки“ по окружности этого дна. Был еще какой-то газовый шлейф, который потом рассеялся», — рассказывает Варсегова.

По ее словам, двое участников этой экспедиции уже умерли, но всех остальных ей удалось найти и опросить — люди дают очень схожие «показания». Кстати, через месяц на место встречи с НЛО прибыли ученые из Москвы (их привез туда один из водителей экспедиции). Исследователи зафиксировали очень высокий уровень радиации в том месте, над которым висел объект. Правда, самих этих ученых разыскать пока не удалось.

Андрей Гусельников
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